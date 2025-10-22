< sekcia Regióny
Topoľčany opravujú strechy na Spoločenskom dome i autobusovej stanici
Jedným z projektov je rekonštrukcia strechy na Spoločenskom dome, ktorá dostane novú hydroizoláciu.
Autor TASR
Topoľčany 22. októbra (TASR) - Topoľčianska radnica aktuálne rekonštruuje viaceré strechy na mestských budovách. Ako informovala, cieľom stavebných prác je predĺžiť životnosť objektov a znížiť ich energetickú náročnosť.
Jedným z projektov je rekonštrukcia strechy na Spoločenskom dome, ktorá dostane novú hydroizoláciu. „Na streche pribudnú aj nové dažďové zvody, vetracie komíny, nová fasáda na objektoch nad hlavnou strechou a vymenia sa tiež klampiarske prvky. Projekt počíta i s možnosťou budúcej inštalácie fotovoltiky. Časť strechy bude zelená a v miestach, ktoré statici posúdili ako vhodné, bude vysadená zeleň,“ uviedol mestský úrad.
Práce prebiehajú aj na streche autobusovej stanice. „Odstraňujú sa tu staré a opotrebované vrstvy. Súčasťou projektu je oprava nerovnosti, inštalácia novej hydroizolácie a zateplenie,“ doplnila radnica.
