Topoľčany plánujú revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Mravenisko

Topoľčany 2. februára (TASR) - Vnútroblok na ulici Povstania na sídlisku Mravenisko v Topoľčanoch by v budúcnosti mohol prejsť rozsiahlou revitalizáciou. Ako informovala radnica, v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia. Financie na stavebné práce chce mesto hľadať mimo svojho rozpočtu.



Projekt počíta s viacerými vodozádržnými opatreniami, ktoré priestor rekultivujú. Zahŕňajú aj odvod dažďovej vody zo striech prostredníctvom systému povrchových žľabov. Radnica počíta aj s čiastočnou výmenou mobiliáru a doplnením detských prvkov.



Tam, kde to dovolia priestorové možnosti, chce mesto rozšíriť aj parkovacie kapacity. "Aktuálnych 28 parkovacích miest by sa mohlo zvýšiť na 76 a to s minimálnymi nevyhnutnými zásahmi do existujúcej zelene a s dôrazom na realizáciu priepustných povrchov," uviedol mestský úrad.



Projekt má byť financovaný z dotačných výziev Plánu obnovy a Programu Slovensko v tomto programovom období. "Zapojenie sa do grantových výziev býva často limitované krátkym časovým intervalom. Preto už teraz pracujeme na nových projektových dokumentáciách," doplnila radnica.