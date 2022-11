Topoľčany plánujú rozšíriť objekt nocľahárne,pribudne obytný kontajner

Topoľčany 11. novembra (TASR) – Mesto Topoľčany plánuje rozšírenie objektu nocľahárne na Ulici M. Rázusa. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na terénne úpravy a dodanie obytného kontajnera, ktorý plánuje mesto začať prevádzkovať do konca tohto roka, informovala radnica. V nocľahárni by po rozšírení objektu mali nájsť súkromie aj ženy bez domova.



Mestská nocľaháreň pre ľudí bez domova funguje v Topoľčanoch od roku 2018. Kapacitne bola riešená pre desať ľudí, najmä v zimných mesiacoch však kapacity nepostačovali. Pre ľudí bez domova poskytuje zariadenie prístrešie na účel prenocovania, nevyhnutné ošatenie a obuv, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Nocľaháreň je k dispozícii denne od 19.00 do 7.00 h. Cena pre obyvateľov Topoľčian je euro na noc, pre ostatných 1,50 eura na noc.