Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

Plavecký maratón priniesol nové slovenské rekordy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Silvia Tannhauserová

Súčasťou maratónu boli aj dva ďalšie pokusy o zápis do Knihy slovenských rekordov.

Autor TASR
Topoľčany 30. decembra (TASR) - Stovka plavcov sa zapojila do plaveckého maratónu, ktorý v závere tohto roka pripravilo mesto Topoľčany. Víkendový maratón sa začal 27. decembra, trval 24 hodín. Počas nich zaplávali plavci Pirana Sport Clubu Topoľčany voľným spôsobom v rôznych vekových kategóriách vzdialenosť 71,65 kilometra, informovala radnica.

Súčasťou maratónu boli aj dva ďalšie pokusy o zápis do Knihy slovenských rekordov. V disciplíne plávanie v 25-metrovom bazéne s rozprestretým dáždnikom v jednej ruke voľným spôsobom prekonal Michal Valaský doteraz platný rekord z roku 2010, ktorý mal hodnotu 27,20 sekundy. Rekord zlepšil o viac ako desať sekúnd, keď dosiahol čas 16,50 sekundy.

Plavkyňa Ingrida Nechalová vytvorila ustanovujúci rekord v čo najrýchlejšom preplávaní vzdialenosti 1000 metrov s monoplutvou. Dvadsať 50-metrových vzdialeností s monoplutvou so šírkou na spodnej hrane 70 centimetrov zaplávala voľným spôsobom v čase 17 minút a 30 sekúnd. Vytvorené rekordy potvrdil komisár Slovenských rekordov Igor Svítok.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek