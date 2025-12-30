< sekcia Regióny
Plavecký maratón priniesol nové slovenské rekordy
Súčasťou maratónu boli aj dva ďalšie pokusy o zápis do Knihy slovenských rekordov.
Autor TASR
Topoľčany 30. decembra (TASR) - Stovka plavcov sa zapojila do plaveckého maratónu, ktorý v závere tohto roka pripravilo mesto Topoľčany. Víkendový maratón sa začal 27. decembra, trval 24 hodín. Počas nich zaplávali plavci Pirana Sport Clubu Topoľčany voľným spôsobom v rôznych vekových kategóriách vzdialenosť 71,65 kilometra, informovala radnica.
Súčasťou maratónu boli aj dva ďalšie pokusy o zápis do Knihy slovenských rekordov. V disciplíne plávanie v 25-metrovom bazéne s rozprestretým dáždnikom v jednej ruke voľným spôsobom prekonal Michal Valaský doteraz platný rekord z roku 2010, ktorý mal hodnotu 27,20 sekundy. Rekord zlepšil o viac ako desať sekúnd, keď dosiahol čas 16,50 sekundy.
Plavkyňa Ingrida Nechalová vytvorila ustanovujúci rekord v čo najrýchlejšom preplávaní vzdialenosti 1000 metrov s monoplutvou. Dvadsať 50-metrových vzdialeností s monoplutvou so šírkou na spodnej hrane 70 centimetrov zaplávala voľným spôsobom v čase 17 minút a 30 sekúnd. Vytvorené rekordy potvrdil komisár Slovenských rekordov Igor Svítok.
