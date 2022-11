Topoľčany podporia osem projektov z participatívneho rozpočtu

Topoľčany 23. novembra (TASR) - Realizáciu ôsmich projektov podporí mesto Topoľčany z participatívneho rozpočtu. O finančné prostriedky sa uchádzalo celkovo deväť projektov. Do hlasovania sa zapojilo 448 hlasujúcich. Magistrát sa s autormi projektov skontaktuje začiatkom budúceho roka a zabezpečí kroky na ich bezproblémovú realizáciu, skonštatovala radnica.



O financie z participatívneho rozpočtu sa mohli uchádzať projekty zamerané na kultúru a šport, sociálne témy, verejný priestor a zeleň. Podporu získal projekt zriadenia telocvične na funkčný tréning pre športovcov so zameraním na hokej, vyznačenie svätojakubskej pútnickej trasy, prenesenie sochy sladovníka z plochy pred bývalým topoľčianskym pivovarom na významnejšie miesto i projekt novej oddychovej zóny.



Mesto podporí i obnovu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou na kalvárii, projekt inštalácie relaxačných plošín v mestskom parku, vytvorenie výbehu pre psov na Lipovej ulici a vytvorenie stránky na sociálnej sieti pre obyvateľov Topoľčian.



Podľa mestského úradu je participatívny rozpočet obľúbenou formou na financovanie rôznych občianskych projektov. "Verejnosť má možnosť riešiť problémy a ovplyvniť efektívne využívanie finančných prostriedkov mesta. Je to jedinečná možnosť zrealizovať drobné úpravy a oživenie verejných priestranstiev či budov, ktoré môžu znamenať veľa pre tých, ktorí v danej lokalite žijú," pripomenula radnica.