Streda 6. máj 2026
Topoľčany podporia športovcov dotáciami

Autor TASR
Topoľčany 6. mája (TASR) - Mesto Topoľčany podporí činnosť športových klubov dotáciami. Ako informovala radnica, tento rok pôjde na tento účel 370.000 eur.

Podľa mestského úradu od roku 2019 vzrástla podpora činnosti športových klubov o viac ako tretinu. „Navyše dnes podporujeme aj menšie kluby, ktoré v minulosti dotáciu nedostali,“ pripomenula radnica.

Systematická podpora sa týka aj veľkých klubov. „Hokejovému klubu HC Topoľčany - mládeži putuje tento rok dotácia 93.000 eur. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj významné investície do zimného štadióna. Je to fotovoltika v hodnote 110.000 eur, rekonštrukcia strechy, kabín, sociálnych zariadení a tiež inštalácia svetelnej tabule,“ uviedol mestský úrad. Okrem dotácií hradí mesto aj energie, prevádzku štadióna, údržbu, upratovanie a nevyberá od klubu žiaden nájom.

Podpora v hodnote 68.700 eur sa týka aj futbalovej mládeže, mladých hádzanárov, ktorí získali 49.600 eur či plavcov a vodnopólistov s dotáciou 22.800 eur. „Spolu podporujeme 24 klubov, ktoré úspešne reprezentujú Topoľčany,“ dodala radnica.
