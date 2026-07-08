< sekcia Regióny
Topoľčany podporia verejnoprospešné projekty sumou 29.000 eur
Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk.
Autor TASR
Topoľčany 8. júla (TASR) - Obyvatelia Topoľčian majú ešte niekoľko dní na to, aby sa uchádzali o financie z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, verejnoprospešné projekty je možné prihlásiť do 19. júla.
Dobré nápady na skrášlenie verejných priestranstiev, na upevňovanie dobrých susedských vzťahov či budovanie nových športovísk a miest na stretávanie komunity podporí mesto v roku 2026 celkovou sumou 29.000 eur. „Prihlásené projekty sa budú v priebehu júla a augusta posudzovať na mestskom úrade, hlasovanie o zámeroch, ktoré si zaslúžia podporu, bude v septembri. Schválenie projektov prebehne v mesiaci október, samotná realizácia bude od 1. januára do 31. decembra 2027,“ vysvetlila radnica.
Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk. „Mesto netvoria len budovy a ulice. Tvoria ho predovšetkým ľudia a ich nápady. Ak má niekto víziu, ktorá môže spraviť Topoľčany lepším miestom pre život, nech neváha. Zapojiť sa môžu fyzické osoby aj občianske združenia alebo neziskové organizácie,“ doplnil mestský úrad.
Dobré nápady na skrášlenie verejných priestranstiev, na upevňovanie dobrých susedských vzťahov či budovanie nových športovísk a miest na stretávanie komunity podporí mesto v roku 2026 celkovou sumou 29.000 eur. „Prihlásené projekty sa budú v priebehu júla a augusta posudzovať na mestskom úrade, hlasovanie o zámeroch, ktoré si zaslúžia podporu, bude v septembri. Schválenie projektov prebehne v mesiaci október, samotná realizácia bude od 1. januára do 31. decembra 2027,“ vysvetlila radnica.
Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk. „Mesto netvoria len budovy a ulice. Tvoria ho predovšetkým ľudia a ich nápady. Ak má niekto víziu, ktorá môže spraviť Topoľčany lepším miestom pre život, nech neváha. Zapojiť sa môžu fyzické osoby aj občianske združenia alebo neziskové organizácie,“ doplnil mestský úrad.