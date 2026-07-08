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Topoľčany podporia verejnoprospešné projekty sumou 29.000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk.

Autor TASR
Topoľčany 8. júla (TASR) - Obyvatelia Topoľčian majú ešte niekoľko dní na to, aby sa uchádzali o financie z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, verejnoprospešné projekty je možné prihlásiť do 19. júla.

Dobré nápady na skrášlenie verejných priestranstiev, na upevňovanie dobrých susedských vzťahov či budovanie nových športovísk a miest na stretávanie komunity podporí mesto v roku 2026 celkovou sumou 29.000 eur. „Prihlásené projekty sa budú v priebehu júla a augusta posudzovať na mestskom úrade, hlasovanie o zámeroch, ktoré si zaslúžia podporu, bude v septembri. Schválenie projektov prebehne v mesiaci október, samotná realizácia bude od 1. januára do 31. decembra 2027,“ vysvetlila radnica.

Formulár na podanie projektu je možné získať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade alebo online na adrese www.urobmemestolepsim.sk. „Mesto netvoria len budovy a ulice. Tvoria ho predovšetkým ľudia a ich nápady. Ak má niekto víziu, ktorá môže spraviť Topoľčany lepším miestom pre život, nech neváha. Zapojiť sa môžu fyzické osoby aj občianske združenia alebo neziskové organizácie,“ doplnil mestský úrad.
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