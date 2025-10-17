< sekcia Regióny
Topoľčany poskytnú dotácie na projekty na budúci rok
V rámci aktuálnej grantovej schémy je možné žiadať o podporu do výšky 2000 eur.
Autor TASR
Topoľčany 17. októbra (TASR) - Mesto Topoľčany vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o grant. Ako informovala radnica, právnické a fyzické osoby podnikatelia môžu o dotáciu požiadať do 31. októbra.
V rámci aktuálnej grantovej schémy je možné žiadať o podporu do výšky 2000 eur. „Využiť sa môžu na verejnoprospešné projekty, ktoré budú realizované v roku 2026,“ uviedol mestský úrad.
Ako pripomenul, grant môžu získať iba žiadatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Topoľčian, prípadne v meste pôsobia a vykonávajú činnosť. „Výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rámci rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok,“ doplnila radnica.
