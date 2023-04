Topoľčany požiadali o dotáciu na riešenie migračných výziev

Topoľčany 20. apríla (TASR) – Mesto Topoľčany požiadalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný príspevok na riešenie migračných výziev v meste v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Podanie žiadosti o príspevok vo výške 410.800 eur schválili poslanci na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Topoľčany.



Financie pokrývajú náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizovanými opatreniami, ktoré pomohli pri poskytovaní núdzovej podpory ukrajinským utečencom. Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR sa v Topoľčanoch prihlásilo 158 osôb. "My presný počet migrantov z Ukrajiny nevieme nijako určiť. Nemáme zoznam a ani evidenciu, pokiaľ nepožiadajú o nejakú pomoc, nijako sa to neeviduje. Rovnaká situácia je aj v iných mestách, nevieme ako mesto nejakú registráciu ovplyvniť," skonštatovala primátorka Topoľčian Alexandra Géciová. Odhaduje, že v meste žije okolo 300 Ukrajincov.



Dotácia je určená na viaceré poskytované formy pomoci. Patrí k nim poskytovanie základnej materiálnej pomoci, špecifického spotrebného materiálu pre deti a najmä maloleté osoby bez sprievodu a pre zdravotne postihnuté osoby, poskytovanie potravín i dopravy. Financie sú určené aj na všeobecnú a špecifickú zdravotnú a psychologickú pomoc, mzdy zamestnancov obcí, ktorí boli zapojení do núdzovej podpory, sociálnu podporu a zvýšené výdavky zariadení, ale aj na administratívnu podporu a informovanie o právach a poskytovanej podpore či tlmočenie a prekladateľské služby.