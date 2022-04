Topoľčany pripravia pre deti dva turnusy denného letného tábora

Topoľčany 25. apríla (TASR) – Topoľčianska radnica ponúkne deťom letný denný tábor. Mesto ho organizuje v spolupráci so Základnou školou Tribečská a Nadáciou mesta Topoľčany.



Ako uviedol mestský úrad, tábor sa bude konať v dvoch termínoch, v júlovom i augustovom. Prvý turnus bude od 11. do 15. júla, druhý od 8. do 12. augusta. „Prihlášky sú už k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade,“ informoval magistrát.



Účastníkov tábora čakajú viaceré aktivity. „Sú medzi nimi rôzne športové akcie, ale aj tvorivé dielne, výlety a veľa zábavy,“ uviedli organizátori.