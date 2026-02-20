< sekcia Regióny
Topoľčany pripravujú rekonštrukciu materskej školy na Tribečskej ulici
Budova materskej školy v súčasnosti vykazuje zvýšenú energetickú náročnosť, čo sa prejavuje v rastúcich výdavkoch na energie a prevádzku.
Autor TASR
Topoľčany 20. februára (TASR) - Mesto Topoľčany pripravuje rekonštrukciu materskej školy na Tribečskej ulici. Jej cieľom je komplexná energetická obnova objektu materskej školy, na ktorú chce získať dotáciu z Environmentálneho fondu. Návrh na schválenie podania projektu a jeho spolufinancovanie budú schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí.
Budova materskej školy v súčasnosti vykazuje zvýšenú energetickú náročnosť, čo sa prejavuje v rastúcich výdavkoch na energie a prevádzku. Energetická obnova je nielen technickou, ale aj ekonomickou nevyhnutnosťou. Projekt bude realizovaný výlučne v prípade získania dotácie a po splnení všetkých podmienok stanovených Environmentálnym fondom.
Predmetom projektu je realizácia komplexných opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Práce zahŕňajú zateplenie obvodových konštrukcií a strechy, výmenu otvorových výplní, modernizáciu elektroinštalácie a osvetlenia, vyregulovanie vykurovacieho systému a inštaláciu fotovoltickej elektrárne.
Celkový rozpočet projektu podľa spracovanej projektovej dokumentácie predstavuje 557.932 eur. Oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 526.316 eur. Rozdiel medzi celkovým rozpočtom projektu a oprávnenými výdavkami vo výške 31.616 eur bude hradený z vlastných zdrojov mesta ako neoprávnené výdavky. Maximálna výška dotácie je stanovená na 500.000 eur. Povinné spolufinancovanie žiadateľa vo výške minimálne 5 % z oprávnených výdavkov dosiahne 26.316 eur.
