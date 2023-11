Topoľčany prispeli k obnove kaplnky na topoľčianskej kalvárii

Topoľčany 14. novembra (TASR) - Mesto Topoľčany prispelo k obnove Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou. Kaplnka sa nachádza na topoľčianskej kalvárii neďaleko kamenných sôch nad lávkou nad Chocinou, ktoré tiež obnovujú. Informovala o tom radnica.



Obnova kaplnky bola jedným z projektov podporených v rámci predchádzajúceho ročníka participatívneho rozpočtu, ktorý realizovala farnosť sv. Gorazda. Celkové náklady na jej rekonštrukciu presahovali 7000 eur, príspevok mesta bol vo výške 5000 eur.



Pracovné aktivity na kalvárii naďalej pokračujú aj vo vnútri kaplnky. Druhý sviatok vianočný, 26. decembra, sa uskutoční v spolupráci so ZUŠ L. Mokrého koncert na podporu ďalšej obnovy kalvárie a jej zastavení. Cieľom obnovy je dosiahnuť, aby kalvária dôstojne plnila svoju funkciu a dostala sa aj do povedomia širokej verejnosti, uviedla radnica.