Topoľčany revitalizovali areál bývalej ZŠ Gagarinova

Topoľčany 25. novembra (TASR) - Mesto Topoľčany ukončilo revitalizáciu areálu bývalej Základnej školy (ZŠ) Gagarinova. Ako uviedla radnica, na mieste schátranej betónovej plochy boli vybudované vodozádržné zariadenia a vysadená zeleň.



V objekte v súčasnosti sídli viacero školských zariadení. "Ich študenti, pedagógovia, ale aj obyvatelia okolitých domov mohli sledovať premenu dvoch zanedbaných miest na zelené a funkčné priestory. Dvor na severovýchodnej strane školy sa zmenil na minipark s možnosťou oddychu, posedenia, školských a mimoškolských aktivít. Vysadil sa tu trávnik kombinovaný so stromami, vybudovaná je aj exteriérová školská trieda," pripomenul mestský úrad.



Átrium v školskej budove sa vďaka projektu zmenilo na malú zelenú zónu. "Je to miesto predstavení a tvorivých dielní, ako stvorené pre študentov umeleckých, ale aj pedagogických odborov," skonštatoval magistrát. Súčasťou revitalizácie bola aj náhrada nepriepustných vonkajších povrchov za priepustnú dlažbu a mlat. Vysadila sa tam tiež zeleň, ktorú doplnila drobná architektúra. "Obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom do vegetácie," doplnila radnica.