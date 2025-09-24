< sekcia Regióny
Topoľčany si pripomenú výročie povojnového antisemitského pogromu
Autor TASR
Topoľčany 24. septembra (TASR) - Mesto Topoľčany si v stredu popoludní spomienkovým podujatím pripomenie 80. výročie antisemitského pogromu, ku ktorému došlo 24. septembra 1945. Spomienka sa bude konať o 16.00 h v Galérii mesta Topoľčany.
Ako informovala radnica, súčasťou programu je aj faktografické zhrnutie udalostí spred 80 rokov, keď obyvatelia Topoľčian aj s časťou vojenskej posádky napadli židovské obyvateľstvo, ktoré prežilo holokaust. Podľa historikov násilie vyvolala falošná správa, že Židia chcú zabrať miestnu kláštornú školu, ako i fáma, podľa ktorej chcel židovský lekár otráviť nežidovské deti. Výsledkom bolo rabovanie a násilie, pri ktorom bolo zranených 48 židovských obyvateľov mesta.
Súčasťou spomienky bude dramatizácia udalostí z 24. septembra 1945. Zverejnené bude aj ospravedlnenie obetiam násilia, ktoré mesto Topoľčany vydalo v roku 2005 i ospravedlnenie zástupcov kresťanských cirkví z roku 2014. „Účastníkom podujatia sa prihovorí aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský i členovia židovskej komunity. Pripravené sú aj vyhlásenia mesta Topoľčany a kresťanských cirkví k 80. výročiu topoľčianskeho pogromu,“ uviedla radnica.
