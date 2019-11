Topoľčany spúšťajú aplikáciu mobilný rozhlas

Topoľčany 6. novembra (TASR) – Mesto Topoľčany spustilo novú službu verejnosti. Je ňou platforma mobilný rozhlas, pomocou ktorej môže verejnosť dostávať aktuálne informácie o dianí v meste, prípadne priamo komunikovať s mestským úradom.



Podľa slov primátorky Topoľčian Alexandry Gieciovej môžu ľudia vďaka mobilnému rozhlasu dostávať priamo do svojich telefónov či emailových adries dôležité informácie a hlasové správy. „Prostredníctvom nich sa dozvedia o tom, čo mesto robí, o rôznych podujatiach, ale napríklad aj o prerušení dodávok elektrickej energie, cestných uzáverách či obchádzkach,“ vysvetlila Gieciová.



Radnica chce cez mobilný rozhlas zisťovať aj názory obyvateľov. Prostredníctvom ankiet budú môcť vyjadrovať svoje názory a zapájať sa tak do diania v meste. „Môžu rozhodovať o tom, kde budú detské ihriská, kde budú umiestnené lavičky alebo posielať svoje nápady na riešenie problémov. Stačí si stiahnuť aplikáciu a zaregistrovať sa do platformy mobilného rozhlasu,“ povedal viceprimátor Juraj Želiska.



Podľa primátorky tak môže byť mobilný rozhlas prínosom pre mesto i jeho obyvateľov. „Vďaka nemu sa ľudia dozvedia informácie o kultúrnych, športových a ďalších podujatiach, no môžu pomôcť aj mestu. Ak nájdu preplnené odpadkové koše, čierne skládky alebo výtlky na cestách, môžu ich odfotiť a poslať podnet na mestský úrad, kde sa ním budeme zaoberať,“ dodala Gieciová.