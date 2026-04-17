Piatok 17. apríl 2026
Topoľčany spustili modernizáciu 34 autobusových zastávok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 781.628 eur, schválená výška spolufinancovania mesta z vlastných zdrojov predstavuje 30.748 eur.

Autor TASR
Topoľčany 17. apríla (TASR) - Mesto Topoľčany spustilo modernizáciu autobusových zastávok. Radnica odovzdala stavbu zhotoviteľovi. Na výmenu zastávok získala samospráva nenávratný finančný príspevok 750.880 eur z Programu Slovensko, informovala primátorka Alexandra Gieciová.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 781.628 eur, schválená výška spolufinancovania mesta z vlastných zdrojov predstavuje 30.748 eur.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 34 pôvodných zastávok za nové, moderné prístrešky vybavené osvetlením a elektronickými informačnými tabuľami, ktoré poskytujú aktuálne informácie o príchodoch a odchodoch autobusov. Okrem samotných prístreškov budú zrekonštruované povrchy zastávok, obrubníky a vymenený mestský mobiliár.

Od investície do modernizácie dopravnej infraštruktúry očakáva samospráva zvýšenie atraktivity mesta pre investorov a turistov, čo môže pozitívne ovplyvniť miestnu ekonomiku.
