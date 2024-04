Topoľčany spustili projekt zameraný na prevenciu šikany detí

Topoľčany 11. apríla (TASR) - Mesto Topoľčany v spolupráci s Úradom komisára pre deti rozbehlo projekt zameraný na prevenciu šikany detí. Projekt bude spočívať v sérii stretnutí s pedagógmi na školách, ale aj deťmi a ich rodičmi. Zamerané budú na problematiku šikany, ako ju vedieť identifikovať, ako postupovať vo vzťahu k deťom aj rodinám v takýchto prípadoch, ako šikanu riešiť, informovala hovorkyňa mesta Lenka Savarová.



Projekt Inovatívny program prevencie kriminality v oblasti šikany je pilotným projektom, ktorého výsledkom by mala byť metodická príručka pre všetky obce a mestá na Slovensku. Jeho garantom bude odborný poradca komisára pre deti Miroslav Schlesinger. Topoľčianska radnica plánuje metodickú príručku vytvoriť ešte v tomto roku, v programe vzdelávania v oblasti šikany však plánuje pokračovať aj v budúcnosti.



Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je šikana, násilie medzi mladými a deťmi, jedným z najzávažnejších problémov, ktoré Úrad komisára pre deti aktuálne rieši. "Úzko to súvisí s duševným zdravím detí a mládeže, aj so situáciou v rodine. Tá situácia sa komplikuje a stále sa zhoršuje," potvrdil Mikloško, podľa ktorého je najlepším riešením prevencia. "V množstve prípadov, ktoré sme riešili, sa ukázala ako najväčší problém nekomunikácia medzi dospelými, ich neznalosť, čo majú v takýchto prípadoch robiť, aj žalostný nedostatok odborníkov, ktorí podobné situácie riešia."