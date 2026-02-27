Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tribečské múzeum oslavuje 65 rokov svojej činnosti

Na archívnej snímke Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Tribečské múzeum v Topoľčanoch je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným, kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním.

Topoľčany 27. februára (TASR) - Tribečské múzeum v Topoľčanoch v piatok oslavuje 65 rokov svojej činnosti. Ako informovalo, pre svojich návštevníkov pri tejto príležitosti pripravilo celodenný program.

Jeho súčasťou sú prednášky venované histórii múzea i ponuka aktuálnych výstav. Medzi nimi je aj komentovaná prehliadka expozície Svet krásny býval, ktorá predstavuje odevy a módu v minulosti. Program okrem toho ponúka aj rôzne výtvarné aktivity.

Tribečské múzeum v Topoľčanoch je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným, kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním. V sieti slovenských múzeí sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá s užšou špecializáciou na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku.
