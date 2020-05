Tribečské múzeum predĺžilo termín výstavy Skameneliny sveta

Topoľčany 12. mája (TASR) – Tribečské múzeum v Topoľčanoch je od začiatku tohto týždňa opäť otvorené pre návštevníkov. Pripravená je pre nich výstava Skameneliny sveta, ktorej termín trvania múzeum predĺžilo do 27. júna.



„Výstava o zachovaných fosíliách minulých dôb je usporiadaná v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave. Predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov zameraných na všetky obdobia geologického vývoja Zeme. Doplnená je rekonštrukciami a fotografiami,“ informovala Jana Prícka z Tribečského múzea.



Fosílie (skameneliny) sú zvyšky živočíchov a rastlín z minulých geologických období, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Mnohé z týchto rastlín a živočíchov vyhynuli bez potomkov, no niektoré, najmä z mladších období, sa vyskytujú aj v súčasnosti. Skameneliny dokumentujú zmenu foriem a tým i vývoj organizmov na Zemi. Zároveň poukazujú na vývoj Zeme za viac ako 600 miliónov rokov. Poskytujú množstvo dokladov, ktoré svedčia o nesmiernej pestrosti niekdajších foriem života.



Vplyvom geologických procesov sa zmenil vzhľad celej Zeme, hlavne rozmiestnenie pevnín a oceánov. Vplyvom klimatických zmien sa menila pestrosť fauny a flóry. Svedčia o tom mnohé morské skameneliny, ako ulitníky, žraločie zuby, ježovky, koraly, z jazier ílovité sedimenty so zvyškami rastlín a rýb, zo súše pozostatky mamutov, srstnatých nosorožcov i dinosaurov prezentovaných na výstave.