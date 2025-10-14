< sekcia Regióny
Topoľčany ukončili výstavbu druhej etapy cyklocesty, pripravuje tretiu
Autor TASR
Topoľčany 14. októbra (TASR) - Mesto Topoľčany ukončilo výstavbu druhej etapy cyklocesty v celkovej dĺžke 6,818 kilometra. Trasa prepája železničnú stanicu s Ulicou Odbojárov a cez mestský park a Záhradnícku ulicu sa napája na existujúcu cyklistickú infraštruktúru pri rieke Nitra. Mesto získalo na realizáciu projektu prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vo výške 2.221.425 eur, informovala radnica.
Cyklocesta patrí podľa primátorky Alexandry Gieciovej k frekventovaným cestám, ktoré sú využívané nielen na rekreačné účely, ale aj na bežné presuny v rámci mesta. Jej súčasťou sú viaceré bezpečnostné prvky, ako farebne vyznačené priechody, spomaľovacie zóny i osvetlenie. Radnica aktuálne pripravuje projekt výstavby tretej etapy cyklocesty, potvrdila primátorka.
