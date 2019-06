Fenomén obliekania sleduje projekt Sculpture umelca Danyila Kovacha

Výstava bola vytvorená počas rezidencie umelca v Topoľčanoch. Sprístupnená bude do 23. júna.

Topoľčany 6. júna (TASR) – Teoretickú aj praktickú rovinu fenoménu obliekania sleduje projekt Sculpture umelca Danyila Kovacha z Ukrajiny. Finálna inštalácia v priestoroch Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch je výsledkom série rozhovorov, sledovania kultúry a lokálnej sociológie módy, a ich realizácia v priestore s textilnými materiálmi, informovala Zuzana Godálová z Nástupišťa 1-12.



Dôležitou súčasťou projektu Sculpture je interdisciplinárny výskum, ktorý zahŕňa kultúrno-sociologické aj psychoanalytické aspekty. Osobitnú pozornosť venuje Danyilo Kovach oblasti sociálneho výberu, ktorej semiotický jazyk je hlavnou inšpiráciou projektu. „Oblečenie je produktom kultúry. Šaty robia človeka až príliš flagrantne. Bez toho, aby ste človeku pozreli do tváre, môžete veľmi presne odhadnúť vek, povolanie, postavenie v spoločnosti. Viete, kam má namierené, aj koľko zhruba zarába. A to všetko iba podľa zošitého kusu látky, ktorý mu visí z pliec a bedier,“ skonštatovala Godálová. Výstava bola vytvorená počas rezidencie umelca v Topoľčanoch. Sprístupnená bude do 23. júna. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.