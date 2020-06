Vedenie Topolčian zmenilo názor, letné kúpalisko predsa len otvorí

Topoľčany 22. júna (TASR) – Mesto Topoľčany sa rozhodlo otvoriť letné kúpalisko. Rozhodnutie do veľkej miery ovplyvnili podnety od obyvateľov mesta, ktorí sa otvorenia kúpaliska dožadovali. Kúpalisko by malo byť otvorené od 10. júla. „Urobíme všetko pre to, aby boli dovtedy pripravené všetky bazény, detské ihrisko aj športoviská. Nezabúdame ani na platné hygienické a kapacitné opatrenia,“ uviedla primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.



Vedenie mesta s otvorením tohtoročnej sezóny váhalo, okrem epidemiologickej zvažovalo aj finančnú situáciu. V minulom roku dosiahol prevádzkový hospodársky výsledok letného kúpaliska bez kapitálových výdavkov stratu 168.610 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa strata zvýšila o 61.744 eur, predovšetkým v dôsledku medziročného zvýšenia nákladov energií, miezd, údržby a opráv kúpaliska. Vedenie mesta sa obávalo, že v súčasnej situácii sa strata kúpaliska opäť prehĺbi. „Ak by mohlo byť otvorené s niektorými opatreniami, napríklad s obmedzením počtu ľudí v areáli, tá strata bude ešte vyššia. Ak by aj bolo kúpalisko otvorené bez obmedzení, otázne je, koľko ľudí ho kvôli obave z koronavírusu navštívi, čím sa pre nás stane jeho prevádzka úplne nerentabilná,“ hodnotila situáciu v máji tohto roka Gieciová.



Na prípravu kúpaliska na letnú sezónu potrebuje mesto zhruba 60 dní a sumu do 30.000 eur. „Ešte pred spustením potrebujeme minimálne päť ľudí, čiže päť platov, údržbárske práce, nejaké práce by boli dodávateľské. V prípade druhej vlny pandémie by to bola suma vyhodená do vzduchu,“ povedala primátorka, ktorá sa prikláňala k neotvoreniu kúpaliska v tomto roku. Rozhodnutie napokon zmenila. „Vzhľadom na množstvo podnetov obyvateľov mesta, ale aj prisľúbenú pomoc štátu, sme sa rozhodli nájsť spôsob, ako otvoriť v tejto sezóne letné kúpalisko,“ potvrdila Gieciová.