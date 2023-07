Topoľčania môžu prihlasovať projekty do participatívneho rozpočtu

Topoľčany 14. júla (TASR) - Obyvatelia Topoľčian majú už len zopár dní na to, aby stihli prihlasovať svoje projekty, ktoré chcú financovať z participatívneho rozpočtu mesta.



Ako informovala radnica, projekty sa budú v priebehu augusta posudzovať na mestskom úrade. Následne sa v septembri uskutoční ich verejná prezentácia na zasadnutí mestského zastupiteľstva. V priebehu septembra a októbra prebehne verejné hlasovanie a zapracovanie víťazných projektov do rozpočtu mesta.



Schválené projekty sa budú realizovať v priebehu roka 2024. "Participatívny rozpočet predstavuje nástroj, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov Topoľčian do správy a rozvoja mesta. Cieľom je zvýšiť účasť obyvateľov na verejných rozhodnutiach samosprávy a vytvoriť im priestor na ich aktivity," pripomenul mestský úrad.