V topoľčianskom vakcinačnom centre očkujú už aj neregistrovaných

Topoľčany 5. augusta (TASR) – Vo vakcinačnom centre Nemocnice Svet zdravia Topoľčany začali očkovať už aj vopred nezaregistrovaných záujemcov o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nezaregistrovaných záujemcov budú očkovať každý týždeň vo štvrtok a v piatok v čase od 9:00 do 11:00.



„Tento čas je vyhradený pre 24 záujemcov. Termín nie je možné si vo vakcinačnom centre dohodnúť vopred,“ informovala Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia. Registrovaných dospelých budú očkovať v nezmenenom režime. Nemocnica očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Zdravotníci topoľčianskej nemocnice očkujú záujemcov aj priamo v ich obciach. Do terénu chodia už od 22. júla, keď zaočkovali v obci Prašice 65 ľudí. Následne očkovali záujemcov v Nitrianskej Blatnici (45 zaočkovaných), Bošanoch (80 zaočkovaných) a Radošine (30 zaočkovaných). Nemocnica má v pláne ešte štyri výjazdy do obcí Krnča, Rajčany, Krušovce a Koniarovce.