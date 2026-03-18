Topoľčany vybudujú nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi
Práce sa začali na sídlisku Juh a postupne sa presunú do ďalších lokalít.
Autor TASR
Topoľčany 18. marca (TASR) - Na sídliskách v Topoľčanoch pribudnú nové polopodzemné kontajnery. Ako informovala primátorka Alexandra Gieciová, mesto už stavebnej firme odovzdalo stavenisko.
Práce sa začali na sídlisku Juh a postupne sa presunú do ďalších lokalít. „Celkovo bude osadených 13 stojísk s polopodzemnými kontajnermi na desiatich uliciach v meste. V priebehu leta pripravujeme obstaranie ďalších,“ uviedla Gieciová.
Staré nádoby na odpad sa v Topoľčanoch začali nahrádzať polopodzemnými kontajnermi v roku 2022. Mesto ich vybavuje aj inteligentnými zámkami. Vďaka nim môžu komunálny odpad do kontajnerov vhadzovať iba obyvatelia lokality, v ktorej sú umiestnené.
Práce sa začali na sídlisku Juh a postupne sa presunú do ďalších lokalít. „Celkovo bude osadených 13 stojísk s polopodzemnými kontajnermi na desiatich uliciach v meste. V priebehu leta pripravujeme obstaranie ďalších,“ uviedla Gieciová.
Staré nádoby na odpad sa v Topoľčanoch začali nahrádzať polopodzemnými kontajnermi v roku 2022. Mesto ich vybavuje aj inteligentnými zámkami. Vďaka nim môžu komunálny odpad do kontajnerov vhadzovať iba obyvatelia lokality, v ktorej sú umiestnené.