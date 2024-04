Workshop v Topoľčanoch ukáže, ako pestovať zeleninu i na sídliskách

Topoľčany 15. apríla (TASR) - Pestovaniu zeleniny na sídliskách bude venovaný workshop, ktorý v Topoľčanoch pripravuje radnica v spolupráci s organizáciou Živica v rámci projektu Klíma nás spája. Ako uviedli organizátori, konať sa bude na Deň zeme 22. apríla od 16.30 h vo vnútrobloku na ulici Kpt. Žalmana, kde sa komunitný zeleninový záhon buduje.



Workshop je otvorený pre každého, kto sa zaujíma o pestovanie zeleniny na sídliskách. "Vlastné ovocie a zeleninu si vieme vypestovať takmer na akomkoľvek mieste. Pestovanie zeleniny na sídliskách zvyšuje biodiverzitu, priláka opeľovače a vytvára nielen estetický, ale aj úžitkový zelený priestor," vysvetlila koordinátorka projektu Klíma nás spája z organizácie Živica Katarína Lepešková.



Pestovanie zeleniny na verejných priestranstvách má podľa nej viaceré špecifiká. "V prvom rade sa ľudia obávajú, že im úrodu niekto vyzbiera. Tu si treba uvedomiť, že ide o komunitné pestovanie a preto treba počítať, že sa niekto zo záhonu ponúkne. Úroda by preto nemala byť cieľom. Ďalšou výzvou by mohla byť dostupná voda, ktorú je ideálne zachytávať zo striech. Problém so vzniknutým bioodpadom sa zasa dá riešiť vybudovaním kompostoviska," dodala Lepešková.