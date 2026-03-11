< sekcia Regióny
Topoľčany zrušili obstarávanie na rekonštrukciu Spoločenského domu
Primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová zároveň skonštatovala, že mesto bude zákazku opätovne zadávať. Ako sa uvádza vo Vestníku ÚVO, predpokladaná hodnota projektu je vo výške 1.491.438,97 eura.
Autor TASR
Topoľčany 11. marca (TASR) - Mesto Topoľčany zrušilo verejné obstarávanie (VO) na rekonštrukciu Spoločenského domu. Radnica vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako dôvod uviedla skutočnosť, že vo VO neboli predložené viac ako dve ponuky.
Projekt rekonštrukcie Spoločenského domu počíta s opravou fasády, vstupmi do objektu a ďalšími úpravami a stavebnými prácami. Ich cieľom je zlepšiť energetickú efektívnosť budovy a skvalitniť exteriér objektu. Zámer počíta aj s vybudovaním vodozádržných opatrení.
