< sekcia Regióny
Topoľčianky: Deň otvorených dverí v žrebčíne odštartoval letnú sezónu
Pre účastníkov je pripravená aj prehliadka historickej jazdiarne z čias Habsburgovcov.
Autor TASR
Topoľčianky 1. mája (TASR) - Slávnostný galaprogram i ukážky jazdeckých disciplín sú súčasťou dňa otvorených dverí, ktorý sa v piatok koná v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Podujatie je zároveň otvorením letnej sezóny.
Ako uviedli organizátori, návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program. Ponúka prehliadky jazdiarne, jazdu v kočiaroch ťahaných kráľovským plemenom lipican i ukážky jazdeckých disciplín. „Ťahákom je slávnostný galaprogram, počas ktorého sa predstavia kone a jazdci Národného žrebčína spolu s pozvanými hosťami. Jednotlivé ukážky sú vyjadrením využiteľnosti koní a ich dôležitej úlohy v spoločnosti,“ informoval žrebčín.
Pre účastníkov je pripravená aj prehliadka historickej jazdiarne z čias Habsburgovcov. Tá bude počas sezóny v pracovné dni aj komentovaná. „Okrem prehliadok stajní uvidia návštevníci aj našich päť plemien. Lákadlom stále zostáva zrejme najznámejší kôň na Slovensku Maestoso XIV Timrava plemena lipican, ktorý bol symbolicky darovaný anglickej kráľovnej Alžbete II.,“ pripomenuli organizátori.
Národný žrebčín v priebehu sezóny organizuje preteky v niekoľkých jazdeckých disciplínach. „V máji to bude parkúrové skákanie. Priaznivci dostihového športu si prídu na svoje počas letných dostihov na topoľčianskom hipodróme. Počas sezóny budú môcť diváci sledovať aj drezúru, ktorá vyjadruje eleganciu a harmóniu medzi jazdcom a koňom. Koniec augusta bude venovaný voltížnym pretekom,“ doplnil žrebčín.
