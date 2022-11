Topoľčianski maturanti absolvovali netradičnú stužkovú – na transfúzii

Topoľčany 18. novembra (TASR) - Topoľčianski študenti zažili netradičnú stužkovú – na transfúznej stanici. Nemocnica Svet zdravia Topoľčany pripravila pre nich špeciálny deň. Na prvodarcov krvi čakali slávnostne vyzdobené priestory, odznak so zelenou stužkou, špeciálny pohár, občerstvenie či deň voľna, informovala Bianka Krejčíová zo Sveta zdravia, a.s.



Svoju krv darovalo v topoľčianskej nemocnici 15 maturantov – prvodarcov. Ďalších záujemcov očakáva nemocnica v stredu 23. novembra od 6.30 do 9.00 h na hematologicko-transfúziologickom oddelení.