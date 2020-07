Topoľčiansky hrad láka turistov svojou krásou i výhľadmi na krajinu

Podhradie 25. júla (TASR) – Milovníci histórie, hradov či krásnych výhľadov by mali do plánu svojich letných výletov zaradiť aj výstup na Topoľčiansky hrad. Jeho mohutnú siluetu na vápencovo-dolomitovom brale nad dedinkou Podhradie vidno už zďaleka. Hrad bol sídlom viacerých šľachtických rodov, dnes svojím romantickým vzhľadom láka turistov, ktorí si z jeho hradieb môžu vychutnávať výhľad na lesy Považského Inovca a do údolia rieky Nitry.



Hrad vznikol na prelome 13. a 14. storočia, keď s jeho výstavbou začal rod Čákovcov, ktorý sa stal okolo roku 1260 vlastníkom panstva Topoľčany. „O súčasnú podobu hradu sa rozsiahlymi stavebnými aktivitami zaslúžili v 14. až 15. storočí Országhovci a v 17. storočí rod Forgáchovcov z Gýmeša. Hrad bol opustený v priebehu 18. storočia,“ konštatuje archeológ Róbert Daňo. Z hradu sa postupne stávala ruina, o záchranu ktorej sa na prelome 19. a 20. storočia postarali baróni Stummerovci. Tí nechali hrad čiastočne zakonzervovať a romanticky ho upravili. Vežu dostavali dvoma stupňovitými štítmi, čím získala svoju dnešnú charakteristickú siluetu.



Hrad však napriek tomu postupne chátral a rozpadával sa. Momentálne je pamiatka v prenájme združenia Topoľčiansky hrad, ktorému sa ho podarilo v rokoch 2009 a 2010 zrekonštruovať. Opravila sa jeho centrálna časť a vykonal sa tam archeologický výskum. Dnes ho môžu navštevovať turisti. „Prístupný je priestor horného hradu a obnovou komunikačných priestorov sa návštevníci dostanú k veži a plošinu poschodia gotického paláca, z ktorej sú krásne výhľady do krajiny. Palácové trakty vnútra hradu sú upravené na amfiteátrové hľadisko,“ povedala správkyňa hradu Ivana Števkovičová.



Ako doplnila, hradná veža, ktorá celému hradu dominuje, je bežne pre turistov neprístupná. „Vlastní ju súkromný majiteľ, ale ak sa nám nahlásia väčšie skupiny, vieme prehliadku veže sprostredkovať. Do areálu hradu môžu prísť turisti kedykoľvek. Môžu si pozrieť parkan, dochované časti východného, západného, stredného i renesančného paláca, nádvorie či kaplnku. Hrad je prístupný od rána až do približne 18. hodiny, vstup je bezplatný,“ uviedla Števkovičová.



Po výlete na Topoľčiansky hrad môžu turisti navštíviť aj jaskyňu Opálená skala, ktorá sa nachádza v lesoch Považského Inovca, západne od obce Podhradie. Neďaleko hradu je aj vodná nádrž a rekreačné stredisko Duchonka.