Topole pri frekventovanej ceste v Ružomberku nahradí nová výsadba
Podľa odborného dendrologického posudku sa pôvodné stromoradie topoľov nachádza v zlom zdravotnom stave, s výrazne zníženou stabilitou a krátkou perspektívou dožitia.
TASR
Ružomberok 12. januára (TASR) - Zdravotne a bezpečnostne nevyhovujúce stromoradie topoľa pri frekventovanej ceste I/18 v Ružomberku nahradí nová výsadba. V rámci revitalizácie brehových porastov vodného toku Váh v Ružomberku bude v území vysadených 75 nových stromov. Cieľom projektu je najmä zvýšenie bezpečnosti územia a vytvorenie stabilnej, dlhodobo udržateľnej zelene. Na pondelkovom tlačovom brífingu v Ružomberku o tom informovali zástupcovia samosprávy a Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).
Podľa odborného dendrologického posudku sa pôvodné stromoradie topoľov nachádza v zlom zdravotnom stave, s výrazne zníženou stabilitou a krátkou perspektívou dožitia. „Šesťdesiat kusov topoľa čierneho sa nachádza v konečnom štádiu staroby. Niektoré sú napadnuté drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom, v princípe je ohrozená ich prevádzková bezpečnosť. Z tohto dôvodu dendrológ odporúča ich odstránenie a nahradenie novými stromami v druhovo pestrejšej skladbe tak, aby bola zabezpečená biodiverzita v tejto lokalite a zároveň nové stromoradie plnilo funkciu brehového porastu, ktorý je v rámci intravilánu prirodzenou súčasťou vodného toku,“ priblížil vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky odštepného závodu Ružomberok SVP Marián Caban.
Projekt v hodnote 119.000 eur bez DPH je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Takmer dve tretiny finančných prostriedkov sú určené na náhradnú výsadbu zelene, ktorú budú tvoriť najmä lipy malolisté, doplnené o duby letné, buky lesné červenolisté, vŕby, brezy a borovice. Okrem toho vysadia niekoľko kusov zelene aj do koryta rieky, čo má podľa SVP priaznivý vplyv na vodné ekosystémy a vytváranie prirodzených riečnych biotopov. Nová výsadba má zvýšiť ekologickú stabilitu brehov, podporiť biodiverzitu, zlepšiť mikroklímu a prispieť k estetickému a rekreačnému charakteru územia.
SVP by chcel práce začať 20. januára. „Chceme sa vyhnúť nejakým potenciálnym negatívnym dosahom na dopravu v meste, takže práce budú vykonávané od 8.00 do 15.00 h len v utorky, stredy a štvrtky. Počas prác bude osadené dopravné značenie. Doprava na ceste I/18 bude úplne odstavená len počas pílenia a pádu stromov. Následne bude opäť spustená, takže doprava bude regulovaná,“ podotkol Caban s tým, že projekt má byť dokončený do konca júna 2026.
Nové stromoradie bude umiestnené tak, aby rešpektovalo budúce trasovanie cyklochodníka, ktorý má byť v úseku realizovaný. „Výstavba cyklochodníka je plánovaná ako časť Vážskej cyklomagistrály a má viesť presne touto časťou. Napájať sa bude od Žiliny a bude prechádzať celým Ružomberkom,“ dodal viceprimátor mesta Ružomberok Róbert Kolár.
