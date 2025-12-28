< sekcia Regióny
Tornaľa bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom 22 miliónov eur
Autor TASR
Tornaľa 28. decembra (TASR) - Mesto Tornaľa v okrese Revúca bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 22 miliónov eur. Napriek náročnej ekonomickej situácii samospráva považuje budúcoročný rozpočet za proinvestičný a naplánované má viaceré rozvojové projekty. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.
Rozpočet na rok 2026 schválili mestskí poslanci ešte na novembrovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podľa mesta má zabezpečiť vyrovnané hospodárenie, zároveň však vytvára priestor na pokračovanie vo viacerých investičných projektoch.
„Ide o rozpočet, ktorý spája úspornosť so snahou zachovať rozvojové aktivity aj v čase ekonomického napätia. Odráža snahu samosprávy prejsť obdobím, ktoré je pre mnohé mestá náročné, avšak napriek tomu je rozpočet vysoko proinvestičný,“ skonštatovala primátorka.
Samospráva sa podľa vedenia mesta musela pri tvorbe rozpočtu vyrovnať s viacerými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú financovanie miest a obcí. „Aj napriek miernemu stabilizovaniu cien energií a postupnému utlmovaniu extrémne rastúcich vstupných nákladov zostáva nejednoznačná ekonomická situácia ovplyvnená zníženým podielom miest a obcí na podielových daniach, pokračujúcou infláciou a tlakom na verejné výdavky,“ doplnila Győrfiová.
Mesto Tornaľa v rámci rozpočtu vo výške 22 milión eur vyčlenila na rôzne investičné projekty sumu približne 9,7 milióna eur. Časť financií pôjde na už rozbehnuté projekty, naplánované sú však aj nové zámery. Medzi pokračujúce projekty patrí najmä rozšírenie vodovodov a kanalizácie, rekonštrukcia materskej školy na Školskej ulici či obnova mestského úradu. Pripravené sú i prestavba plážového kúpaliska a autokempingu, revitalizácia parku Zoltánka či rekonštrukcie ciest a chodníkov.
„V roku 2026 by malo mesto začať aj nové investície, a to najmä rekonštrukciu striech budov, ktoré sa dostali do nevyhovujúceho stavu, či výstavbu detského ihriska na sídlisku Juh,“ dodala primátorka s tým, že mesto sa bude počas roka uchádzať aj o ďalšie dotácie z európskych zdrojov.
