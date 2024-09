Tornaľa chce obnoviť historickú radnicu, uchádza sa o vyše milióna eur

Tornaľa 29. septembra (TASR) - Mesto Tornaľa v okrese Revúca by chcelo zrekonštruovať historickú budovu radnice na Mierovej ulici. V rámci projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti sídla mestského úradu sa uchádza o dotáciu vo výške viac ako jeden milión eur. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



Budova mestského úradu v Tornali bola uvedená do užívania v roku 1926. V minulosti sa realizovala obnova strešnej konštrukcie, kotolne či vykurovacieho systému, o získanie finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu objektu sa však samospráva usiluje už niekoľko rokov. V súčasnosti sa uchádza o viac ako milión eur z európskych zdrojov v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.



"Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie kvality vnútorného prostredia, ale aj zachovanie a prezentovanie architektonických hodnôt historickej budovy. Stavebné práce zahŕňajú výmenu okien, dverí a zasklených stien, zateplenie stropov a základov hlavnej budovy a zateplenie prízemnej časti budovy, obnovu elektroinštalácie, osvetlenia a čiastočne aj vykurovacieho systému," priblížila primátorka.



Realizácia rekonštrukcie budovy radnice by mestu priniesla úsporu spotreby primárnej energie na úrovni viac ako 55 percent. "V rámci projektu je naplánovaná aj debarierizácia, oprava terazzových podláh, dverí a maľba vnútorných priestorov," dodala Győrfiová. Stavebné práce chce mesto v prípade získania dotácie realizovať etapovite, s dočasným preťahovaním úradu počas rekonštrukcie nepočíta.



Náklady na obnovu radnice samospráva odhaduje na takmer 1,45 milióna eur, spoluúčasť mesta by tak predstavovala približne 400.000 eur. V prípade schválenia žiadosti plánuje mesto potrebné finančné prostriedky zabezpečiť formou úveru.