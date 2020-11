Tornaľa má novú autobusovú stanicu

Tornaľa 18. novembra (TASR) – Lepšie priestory pre cestujúcich a zároveň vhodnejšiu lokalitu pre vozidlá hromadnej prepravy má priniesť nová autobusová stanica v meste Tornaľa v Revúckom okrese, ktorú v novembri oficiálne odovzdali do užívania. Pre TASR to povedala primátorka Anna Szögedi.



„Myslím si, že pre celý región je to dobrá správa, pretože doteraz sme mali len autobusovú zastávku na námestí. Až teraz vnímame, aký je rozdiel medzi stanicou a zastávkou, keďže sú tam úplne iné podmienky a lepšie služby,“ zdôraznila primátorka.



Dodala, že o výstavbe novej stanice sa uvažovalo už pred zhruba 30 rokmi. „Mala byť pri železničnej stanici, už sa tam vykupovali pozemky, ale potom sa od toho z mne neznámych dôvodov ustúpilo. My sme začali prípravu tejto stanice spolu so SAD Lučenec v roku 2015,“ uviedla Szögedi, podľa ktorej bol v hre aj variant postavenia stanice na námestí, napokon sa však priklonili k alternatíve jej vybudovania na neďalekom nevyužitom priestranstve bývalej tržnice.



Ako pokračovala Nikola Ľalík zo SAD Lučenec, celkové náklady na výstavbu stanice predstavujú 1,2 milióna eur a boli v plnej výške hradené zo zdrojov spoločnosti. „Stanica je bezbariérová a nachádza sa v nej temperovaná čakáreň s informačnou kanceláriou, verejné toalety, lavičky pre cestujúcich, miestnosť pre vodičov a novinový stánok,“ konkretizovala Ľalík.



Stanica je podľa jej slov vybavená aj komplexným informačným systémom pre cestujúcich, ktorí majú k dispozícii zdarma prístup na internet prostredníctvom wi-fi siete. „Koncepčne je riešená ako bezobslužná, respektíve s minimálnou obsluhou. Na bezpečnosť 24 hodín denne prostredníctvom kamerového systému dohliada bezpečnostná služba,“ dodala Ľalík s tým, že novinkou je externý hlasový komunikátor, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môžu skontaktovať s pracovníkom infocentra spoločnosti.



Podľa údajov SAD Lučenec má stanicu počas jedného roka využiť 270.000 až 300.000 cestujúcich, ktorí môžu využiť prepravu v 53.000 spojoch.