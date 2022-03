Tornaľa opäť vyhlásila súťaž na prvú etapu rekonštrukcie kúpaliska

Tornaľa 29. marca (TASR) – Mesto Tornaľa v okrese Revúca opäť vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy rekonštrukcie plážového kúpaliska, v rámci ktorej by v areáli mali pribudnúť tri nové bazény. Uchádzač o zákazku, ktorý bol vysúťažený minulý rok, od zmluvy nakoniec odstúpil. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Anna Szögedi.



"Ceny v stavebníctve išli hore a uchádzač to za vysúťaženú sumu nevedel urobiť. S firmou, ktorá bola ďalšia v poradí, sa zmluvu uzavrieť nepodarilo," vysvetlila primátorka. Mesto preto súťaž na rekonštrukciu kúpaliska opakuje, ponuky je možné predkladať do 5. mája. Predpokladaná hodnota zákazky na základe oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie predstavuje takmer 720.000 eur bez DPH.



Obnovou plážového kúpaliska sa v Tornali zaoberajú už niekoľko rokov, samospráva dlho čakala na výzvy na dotácie a osloviť sa pokúšala aj rôznych investorov. Prvú etapu rekonštrukcie však bude nakoniec realizovať z vlastných zdrojov. "Majú sa vybudovať tri nové bazény, z toho jeden bude relaxačný a dva budú určené pre deti," priblížila Szögedi s tým, že voda v bazénoch sa bude zohrievať s pomocou čerpadiel. Ako dodala, realizáciu prác očakáva budúci rok.



Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Jeho súčasťou je i prírodný bazén z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 15.000 štvorcových metrov a hĺbkou do 2,2 metra. V areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov. Kúpalisko je pre verejnosť uzatvorené od roku 2019.