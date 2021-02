Tornaľa plánuje zrekonštruovať Hlavné námestie

Tornaľa 17. februára (TASR) – Rekonštrukcia Hlavného námestia je jeden z hlavných investičných zámerov, ktoré počas nasledujúcich rokov plánuje samospráva Tornale v Revúckom okrese. TASR to povedala primátorka Anna Szögedi, podľa ktorej už majú na tento účel vypracovaný projekt a v rozpočte vyhradených 120.000 eur na prvú etapu.



V rámci nej má byť v tomto roku zrekonštruovaná severná časť námestia, kde bola v minulosti umiestnená autobusová zastávka. Tá však bola koncom vlaňajška zrušená, pretože v meste neďaleko námestia vznikla nová autobusová stanica.



„V projekte máme na uvoľnenom mieste naplánované parkovacie miesta, ale aj verejnú zeleň. V rámci druhej etapy by v parku na námestí mala vzniknúť malá kaviareň, nová fontána a stánok so spomienkovými predmetmi,“ načrtla Szögedi.



Ako dodala, za významnú investíciu považuje aj vybudovanie nového obchodného domu, ktorý chce v meste v tomto roku otvoriť nadnárodný reťazec. V jeho susedstve vzniknú podľa primátorky nové obchodné prevádzky aj v nedostavanej budove polikliniky, ktorá bola roky nevyužívaná a chátrala.