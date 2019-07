Tornaľa plánuje zrekonštruovať kúpalisko

Tornaľské kúpalisko sa nachádza v mestskej časti Králik a bolo otvorené v roku 1969.

Tornaľa 31. júla (TASR) – Rekonštrukcia plážového kúpaliska v Tornali v Revúckom okrese, ktoré je tohto roku mimo prevádzky, je jedným z aktuálnych investičných zámerov miestnej samosprávy. TASR to potvrdila primátorka Anna Szögedi s tým, že do prác by sa chceli pustiť budúci rok.



„Dostali sme od jednej firmy analýzu terajšieho stavu kúpaliska a východiskové body prípadnej rekonštrukcie. Študujeme to, teraz koncom mesiaca máme stretnutie so zástupcami spoločnosti a dohodneme sa na ďalšom postupe a finančnom rozložení investície. Všetko ale smeruje tak, že by sme budúci rok chceli začať so stavbou aspoň dvoch bazénov,“ konkretizovala Szögedi.



Ako dodala, obnovená by mala byť aj umelá betónová nádrž, ktorá je najstaršou súčasťou kúpaliska. „Teraz sme riešili aj našu žiadosť na ministerstve životného prostredia, keďže vodu na kúpalisko čerpáme z jazierka Morské oko. O dva roky nám už mala zmluva s ministerstvom končiť, takže sme to v predstihu riešili, aby sme v budúcnosti nezostali bez vody,“ podotkla primátorka.



Tornaľské kúpalisko sa nachádza v mestskej časti Králik a bolo otvorené v roku 1969. Umelo vytvorená nádrž má rozlohu zhruba 15.000 štvorcových metrov s hĺbkou do 2,2 metra, neskôr na kúpalisku pribudol plavecký bazén. V areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov.