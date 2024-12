Tornaľa sa uchádza o 3,7 mil.eur na dobudovanie vodovodu a kanalizácie

Tornaľa 21. decembra (TASR) - Mesto Tornaľa v okrese Revúca sa uchádza o dotáciu na dobudovanie vodovodu a kanalizácie. Na tento účel by samospráva chcela získať viac ako 3,7 milióna eur. Prístup k vodovodu a ku kanalizácii v meste doposiaľ chýba v desiatkach domácností. Pre TASR to uviedla primátorka Tornale Erika Győrfiová.



Na dobudovanie vodovodu a kanalizácie by samospráva chcela získať financie z európskych zdrojov v rámci výzvy Úradu vlády SR. "Časť finančných prostriedkov by bola použitá na dobudovanie verejného vodovodu na uliciach Hviezdoslavova, Tomášikova, Bottova, Závodná a Roľnícka. Zvyšná časť by sa využila na dobudovanie verejnej kanalizácie na uliciach Sládkovičova a Úzka, ako aj na vybudovanie verejnej kanalizácie v mestskej časti Behynce," priblížila Győrfiová.



Samospráva v rámci projektu počíta s vybudovaním verejného vodovodu v celkovej dĺžke viac ako jeden kilometer a približne 450 metrov verejnej kanalizácie. V katastrálnom území mestskej časti Behynce sú navrhnuté uličné stoky v dĺžke takmer 2,7 kilometra a výtlačná stoka s dĺžkou viac ako dva kilometre.



V Tornali v súčasnosti verejný vodovod chýba na piatich uliciach, prístup k nemu nemá takmer 70 domácností. Verejná kanalizácia chýba na uliciach Sládkovičova a Úzka a v celej mestskej časti Behynce, čo spoločne predstavuje viac ako 150 domácností.



"Dobudovanie verejného vodovodu a kanalizácie by prinieslo zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie hygienického štandardu a ochranu životného prostredia," skonštatovala primátorka. Ako dodala, v prípade získania dotácie by sa realizáciou projektu podarilo pokryť verejným vodovodom a kanalizáciou celé územie mesta Tornaľa.