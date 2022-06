Tornaľa zopakuje súťaž na rekonštrukciu kúpaliska, zatiaľ je zatvorené

Tornaľa 28. júna (TASR) – Plážové kúpalisko v Tornali v okrese Revúca zostane pre verejnosť zatvorené aj toto leto. Samospráve sa opäť nepodarilo vysúťažiť zhotoviteľa na jeho rekonštrukciu a preto verejné obstarávanie už tretíkrát zopakuje. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Anna Szögedi.



V poradí druhé verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie kúpaliska vyhlásilo mesto v marci tohto roka. Do súťaže sa zapojili dvaja uchádzači, cenové ponuky však boli vyššie ako predpokladaných takmer 720.000 eur bez DPH.



"Obe ponuky boli vyššie, ako sme zadefinovali v podmienkach. Tým pádom by to nebolo kryté v rozpočte. Jedna ponuka bola vyššia o 130.000 eur, druhá o viac ako 200.000 eur," priblížila primátorka.



Samospráva v rámci obnovy kúpaliska pôvodne počítala s vybudovaním troch nových bazénov, napúšťané mali byť vodou zohrievanou za pomoci čerpadiel. Podľa primátorky sa však mestské zastupiteľstvo pre nárast cien energií a neúspešné verejné obstarávania zhodlo na novom koncepte projektu.



"Opravovať by sa tak mal len prírodný bazén, do ktorého pribudnú vodné atrakcie. Rekonštrukciou prejdú aj priľahlé chodníky," vysvetlila Szögedi. Mesto aktuálne pracuje na prepočtoch projektu, nasledovať bude vyhlásenie nového verejného obstarávania.



Obnovou plážového kúpaliska sa v Tornali zaoberajú už niekoľko rokov, samospráva dlho čakala na výzvy na dotácie a osloviť sa pokúšala aj rôznych investorov. Prvú etapu rekonštrukcie sa nakoniec mesto rozhodlo realizovať z vlastných zdrojov.



Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Jeho súčasťou je i prírodný bazén z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 15.000 štvorcových metrov a hĺbkou do 2,2 metra. V areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov. Kúpalisko je pre verejnosť zatvorené od roku 2019.