Tornaľa zrevitalizuje vnútroblok na sídlisku Stred

Tornaľa 4. júla (TASR) – Mesto Tornaľa v okrese Revúca pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Stred, na tento účel získala samospráva dotáciu z európskych financií vo výške viac ako 730.000 eur. Ako pre TASR priblížila primátorka mesta Anna Szögedi, o obnovu vnútrobloku sa mesto pokúša už niekoľko rokov.



„O tento projekt sme sa uchádzali už v roku 2016. Najprv nám ho odmietli, neskôr to ministerstvo prehodnotilo a projekt prešiel,“ prezradila primátorka s tým, že mesto nakoniec získalo nenávratné finančné prostriedky v hodnote 735.971 eur.



V rámci revitalizácie vnútrobloku by sa mali zrekonštruovať chodníky, obnoviť zeleň, vybudovať detské ihriská i vonkajšie posilňovne. Mesto uvažuje aj nad obnovou osvetlenia, i keď sa táto položka do rozpočtu projektu už nezmestila. „Je to veľký priestor s pekným moderným projektom pre toto sídlisko,“ skonštatovala Szögedi.



Podľa primátorky sa aktuálne uskutočňuje kontrola podmienok verejného obstarávania zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ak by proces pokračoval bez problémov, samospráva by s rekonštrukciou vnútrobloku chcela začať ešte počas tejto jesene.