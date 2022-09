Tornaľu čaká na poste primátora mesta zmena, kandidáti sú štyria

Tornaľa 13. septembra (TASR) – V meste Tornaľa v okrese Revúca dôjde po jesenných komunálnych voľbách k zmene na poste vo vedení mesta. O kreslo primátora sa uchádzajú štyria kandidáti, súčasná primátorka Anna Szögedi svoj post obhajovať nebude. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý samospráva zverejnila na svojej webstránke.



O funkciu primátora v Tornali sa uchádzajú dvaja nezávislí kandidáti, a to podnikateľ Štefan Dusza a štátny zamestnanec Róbert Jóry. Za stranu OĽANO pôjde do volieb Marian Dorkin, súčasná hlavná kontrolórka mesta Erika Győrfiová bude kandidovať s podporou strán Hlas-SD, Aliancia a Sme rodina.



O priazeň voličov sa vo voľbách do mestského zastupiteľstva v Tornali, ktoré bude mať v budúcom volebnom období opäť 13 členov, uchádza 22 nezávislých kandidátov a 13 záujemcov nominovaných politickými stranami. Najviac, a to až 26 uchádzačov, kandiduje vo volebnom obvode číslo štyri, v ktorom si budú obyvatelia voliť desať mestských poslancov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.