Spišská Nová Ves 14. apríla (TASR) - Torzo vzácneho bresta horského zo Slovenského raja ponechajú v prírode, umiestnia k nemu aj informačnú tabuľu. Informovala o tom na webovej stránke Správa Národného parku (NP) Slovenský raj.



"Brest horský je vzácnou drevinou lesov Slovenského raja. Obľubuje sutinové a živinami bohatšie pôdy. Jeden mimoriadne zaujímavý, mohutný a stáročný exemplár rástol pri lesnej ceste medzi vrcholom rokliny Suchá Belá a lúkou Malá Poľana," objasnili ochranármi. Prvýkrát sa strom zlomil asi pred 20 rokmi, aj napriek tomu však stále prežíval. Úplne vyschol asi pred siedmimi rokmi. Neskôr jeho torzo ošetrili pracovníci Lesov SR jednoduchou strieškou, ktorá chránila dutinu pred zatekaním dažďovej vody.



"Pred niekoľkými dňami zvyšok pamätného stromu vyvalilo rovno na asfaltovú cestu. Posunuli sme ho mimo cesty a premýšľali, ako osud tohto zaujímavého stromu prezentovať verejnosti," dodáva Správa NP. Úvahy, čo s ním, boli rôzne, ochranári zvažovali kompletne ho presunúť, umiestniť ho do budúceho infocentra či odobrať najzaujímavejšie časti jeho kmeňa a umiestniť ich do expozície. Nakoniec sa rozhodli celé torzo ponechať na mieste, umiestniť k nemu informačnú tabuľu a na frekventovanom turistickom chodníku priblížiť drevinu širokej verejnosti. Do expozície poputuje len malá odlomená časť.



Správa NP zároveň žiada návštevníkov, ktorí majú fotografiu tohto žijúceho bresta ešte pred zlomením, aby ju poskytli ochranárom. Cieľom je umiestniť ju na pripravovanú informačnú tabuľu.