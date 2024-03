Totemové orezy stromov majú podľa Petržalky dôležitý význam

Bratislava 2. marca (TASR) - Totemový rez stromov síce podľa bratislavskej Petržalky nevyzerá dobre, má však dôležitý význam. A to najmä pre bezpečnosť obyvateľov. Okrem toho nejde o orezy pôvodných, ale tzv. invazívnych drevín, ktoré agresívnym rozširovaním vytláčajú charakteristické stromy lužných lesov. Samospráva ich je povinná zo zákona odstraňovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Invázne dreviny sú odstraňované pomocou chemickej injektáže. Nainjektovaná drevina však môže byť následne odstránená až po dvoch rokoch, teda úplnom vyschnutí. Vysychajúce dreviny sú však krehké, a tak môžu byť pre okolie nebezpečné. Preto sa na nich vykonáva tzv. redukčný rez, ktorý strom zbaví konárov, čiže záťaže.



"Podobne postupujeme aj pri chorých drevinách, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo a pri ktorých sa čaká na výsledok výrubového konania," podotýka referát životného prostredia miestneho úradu.



Mestská časť následne po úplnom odstránení dreviny lokalitu preverí z hľadiska priestorových daností územia či vedenia inžinierskych sietí. Ak to bude možné, naplánuje novú výsadbu. Už v prvej polovici tohto roka by malo na území mestskej časti pribudnúť 72 nových stromov.