Toto sú najnavštevovanejšie miesta v Trenčianskom kraji za minulý rok
Autor TASR
Trenčín 19. mája (TASR) - Turisticky najnavštevovanejšou lokalitou Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bola v minulom roku zoologická záhrada v Bojniciach, prilákala viac ako 280.000 návštevníkov. Informovala o tom marketingová referentka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Natália Adamovic.
Výrazný záujem bol o Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, ktorú navštívilo približne 200.000 ľudí. Trenčiansky hrad prilákal viac ako 144.000 turistov, Bojnický zámok takmer 143.000 návštevníkov.
Stabilný záujem je aj o hrady Beckov a Čachtice, hoci v prípade hradu Beckov počet návštevníkov medziročne mierne klesol.
„Pokles návštevnosti ovplyvnila kombinácia externých faktorov, ako ekonomická situácia, počasie či nižší podiel zahraničných návštevníkov, ale aj interné obmedzenia súvisiace so stavebnými prácami. V tomto roku očakávame opätovný mierny rast vďaka novým sprístupneným priestorom a intenzívnejšej spolupráci v rámci destinácie,“ uviedol riaditeľ hradu Beckov Peter Pastier.
Pozitívny vývoj evidujú aj menej známe lokality. Príkladom je hrad Lednica, ktorý v roku 2025 zaznamenal medziročný nárast návštevnosti na približne 12.000.
„Za výrazným rastom návštevnosti vidíme spojenie atraktívneho programu, prostredia a cieľavedomej práce na tom, aby bol hrad Lednica príťažlivým miestom pre rodiny aj individuálnych návštevníkov. Ľudí láka autentický zážitok z návštevy jedinečného hradu, nových podujatí aj možnosť spojiť históriu s výletom do prírody,“ uviedol kastelán hradu Peter Martinisko.
Stabilnému záujmu sa tešia kúpele v TSK (Bojnice, Trenčianske Teplice, Nimnica). Kúpele Bojnice zaznamenali medziročný nárast návštevnosti o 19 percent, privítali viac ako 28.000 hostí. S počtom 242.421 pobytových dní zároveň významne prispievajú k celkovému počtu prenocovaní v kraji.
