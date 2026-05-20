Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
TOXICKÁ OBJEDNÁVKA: Tínedžeri po jej užití skončili v nemocnici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Podľa doposiaľ zistených informácií malo v Ožďanoch dôjsť k zdravotným ťažkostiam dvoch tínedžerov, na základe čoho ich museli oboch hospitalizovať.

Autor TASR
Bratislava/Ožďany 20. mája (TASR) - V obci Ožďany boli dvaja tínedžeri intoxikovaní neznámou látkou. Tú si mali objednať. V súčasnosti prebieha preverovanie všetkých bližších okolností. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Policajti z Rimavskej Soboty preverujú okolnosti udalosti, ku ktorej došlo v obci Ožďany. Podľa doposiaľ zistených informácií tu malo dôjsť k zdravotným ťažkostiam u 17-ročného tínedžera, ktorého stav si vyžiadal prevoz do nemocnice,“ uviedla hovorkyňa. Ako spresnila, zdravotné komplikácie u neho mali nastať po tom, čo užil doposiaľ neznáme látky.

Doterajším preverovaním bolo tiež zistené, že nejde o jeden prípad. „K intoxikácii malo dôjsť aj u 16-ročného mladíka z tejto obce, ktorý bol taktiež hospitalizovaný v nemocnici. Neznáme látky, ktoré mali ich stav spôsobiť, si údajne objednali z doposiaľ neznámej internetovej stránky,“ dodala hovorkyňa s tým, že ďalšie informácie poskytne polícia neskôr.
