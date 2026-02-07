Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Regióny

Tradícia fašiangov má v meste Hlohovec stále silnú podobu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Fašiangový sprievod odštartoval tradične od hotela a postupne prechádzal mestom.

Autor TASR
Hlohovec 7. februára (TASR) - Na farebnú prehliadku masiek, folklóru a tanca sa v sobotu popoludní zmenili ulice Hlohovca. Oživili ich originálne a ručne vyrábané masky, humorné výstupy plné žartu a satiry i vystúpenia folklórnych súborom a hudobníkov. Nechýbal ani symbolický koniec fašiangov, pochovávanie basy.

Fašiangový sprievod odštartoval tradične od hotela a postupne prechádzal mestom. Na jeho konci pri fontáne už návštevníkov čakala tradičná zabíjačka a fašiangová atmosféra. „Hoci sa časy menia, tradícia fašiangov v Hlohovci prežíva a má veľmi silnú podobu. Je to udalosť, ktorá spája generácie a zvyky, ktoré sa v našom regióne odovzdávajú už stáročia,“ skonštatoval primátor Ivan Baranovič.

Fašiangy patria k najveselšiemu obdobiu roka. Ide o obdobie od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, keď sa tradične konal karneval, zabíjačky, tance a hostiny. Symbolizujú koniec zimy, príchod jari, radosť a dobré jedlo.

Masky vo fašiangovom sprievode mali často symbolický význam. Vystupovali v nich zvieratá, mládenci, starci aj rozprávkové bytosti, pričom každá niesla istý odkaz. Sprievod sa končil pochovávaním basy, ktoré symbolizovalo začiatok pôstu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 7. februára

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí