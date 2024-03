Tradície v Hornonitrí pokračujú projektom Večery s remeslami

Nitrianske Pravno 28. marca (TASR) - Cyklus podujatí, prednášok a tvorivých dielní Tradície v Hornonitrí pokračuje v tomto roku projektom Večery s remeslami. Tvorivé dielne a ďalšie sprievodné aktivity pripravilo občianske združenie (OZ) Hornonitrie, potrvajú od apríla do polovice novembra. TASR o tom informovala projektová manažérka OZ Radka Tarabčíková.



"Tohtoročný projekt Večery s remeslami je súčasťou cyklu podujatí, prednášok a tvorivých dielní Tradície v Hornonitrí, ktoré už šesť rokov podporuje tvorbu regionálnych remeselných výrobkov a osvojovanie si tradičných výrobných techník a zručností," uviedla Tarabčíková.



Projekt podľa nej odštartoval v marci na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne výstavou dekoračných a úžitkových slamených výrobkov, ktorá bola spojená s tvorivou dielňou pletenia slamených ošítok. Túto techniku si budú môcť osvojiť i dospelí záujemcovia počas dvojdňového workshopu Slamienkárstvo 5. a 7. apríla v Tužine.



Návštevníci tvorivých dielní si budú môcť vyskúšať i tvorbu svadobnej party 22. a 23. júna v Malinovej, techniku maľby na sklo za studena 28. a 29. júna v Pravenci a techniku modrotlače 17. a 18. augusta v Kľačne. Cyklus vzdelávacích a osvetových aktivít Tradície v Hornonitrí V. uzavrie symbolicky piata tvorivá dielňa Pravnianska výšivka 11. a 12. októbra v Nitrianskom Pravne. "Inšpiráciou pre účastníkov bude výstava tradičného odevu a krojov Vyšitá do krásy, ktorú si verejnosť bude môcť pozrieť od 11. októbra do 15. novembra v MV Galérii v Nitrianskom Pravne," doplnila Tarabčíková.



Výstavu s akcentom na pravniansku výšivku podľa nej doplnia vyšívané ľudové textílie z dielne regionálnych výšivkárok združených v Klube tradičných textilných techník pod vedením Rastislava Haronika.



Do tvorivých dielní sa môžu podľa náročnosti zapojiť deti, mládež i dospelí. Záujemcovia sa musia vopred prihlásiť. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.