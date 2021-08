Tradíciu Karloveských hodov sa možno čiastočne podarí obnoviť

Bratislava 18. augusta (TASR) – Tradícia Karloveských hodov v Bratislave by sa mohla čiastočne obnoviť, podmienkou však podľa mestskej časti je, že sa epidemiologická situácia dramaticky nezmení. V takom prípade by sa jeden veľký hodový víkend rozdelil počas septembra na päť menších až po hodový víkend začiatkom októbra. TASR o tom informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



"Tradičné a najväčšie podujatie pre epidemiologické podmienky mení svoj charakter, ráz a formu. Miesto jedného masového podujatia v Líščom údolí prinesieme kultúrne a športové podujatia počas každého septembrového víkendu až po slávnostný hodový víkend," priblížila Adriana Majka, vedúca oddelenia kultúry miestneho úradu.



V rámci prvého septembrového víkendu je na sobotu (4. 9.) pripravené pri Karloveskom centre kultúry napríklad rozprávanie pre deti o vesmíre, prírodných vedách či astronómii. Večer v tomto centre vystúpi pražský spevák, zabávač, textár, hráč na bendže Ivan Mládek aj so svojou kapelou Banjo Band. Nedeľa (5. 9.) by mala patriť hodovému pikniku vo Vodárenskej záhrade, hudbe či akrobaciám.



Súčasťou prvého hodového víkendu bude aj charitatívne plávanie v školskej plavárni v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. "Výťažok zo vstupného pre verejnosť, ktorá si bude môcť zaplávať od rána až do večera, poputuje na zakúpenie mobilného bazénového zdviháka pre zdravotne znevýhodnených a starších návštevníkov," podotýka mestská časť. Konkrétny program pre jednotlivé víkendy bude samospráva zverejňovať priebežne, a to podľa situácie a opatrení.