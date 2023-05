Tradičná chuť Podpoľania prinesie prípravu jedál v Detve

Detva 30. mája (TASR) - Súťažná príprava jedál i prezentácia miestnych produktov budú súčasťou víkendového podujatia Tradičná chuť Podpoľania v Detve. TASR to povedal primátor Branislav Baran s tým, že je to 10. ročník akcie a pripravujú ho na detvianskom prírodnom amfiteátri.



Ako priblížil, väčšinou to budú polievky a jedlá, ktoré sú spojené s regiónom, a variť ich budú zo surovín, ktoré sú typické pre Podpoľanie. "Kultúrny program bude spojený s dňom detí, pre návštevníkov budú k dispozícii napríklad drevený kolotoč a hasičská pena," spresnil.



Ako uvádza mesto, začiatok naplánovali na sobotu (3. 6.) o 8.30 h a predpoludním budú účastníci variť. Zároveň bude aj odborný seminár o kvalite regionálnych produktov Podpoľania. Popoludní dostane priestor kultúrny program, vystúpia v ňom detské folklórne súbory i seniori z Detvy. Vyhodnotenie súťaže vo varení a odovzdávanie putovnej štafety bude popoludní, po nich sa predstavia napríklad Folklórny súbor Detva, Podpolianski vrchári a ďalšie folklórne kolektívy.



Sprievodnými podujatiami budú škola varenia i ekoaktivity pre deti, vozenie sa na poníkoch a aj predaj ľudovo-umeleckých výrobkov.