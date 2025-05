Tradičná chuť Podpoľania prinesie prípravu jedál i regionálne produkty

Detva 12. mája (TASR) - Súťažná príprava jedál i prezentácia miestnych produktov budú súčasťou májového podujatia Tradičná chuť Podpoľania. TASR o tom informovala Dominika Vajsová z organizačného výboru s tým, že aktuálny ročník akcie tento rok pripravujú v Stožku v Detvianskom okrese.



Otvorenie naplánovali na sobotu 31. mája o 8.30 h a predpoludním budú účastníci variť. Zároveň bude aj odborný seminár o kvalite regionálnych produktov Podpoľania. Po hodnotení súťažných jedál komisiou bude ich verejná ochutnávka. Vyhodnotenie varenia a odovzdávanie putovnej štafety budú popoludní.



Súťažiaci budú pripravovať napríklad polievky a špeciality, ktoré sú spojené s regiónom. Hodnotenými kategóriami budú aj vaječné, mliečne, mäsové, zeleninové, ovocné a múčne jedlá. Posudzovať ich bude komisia. Tvoriť ju budú odborní garanti, odborníci v oblasti gastronómie i členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v regióne.



Sprievodnými podujatiami budú hudba, kultúrny program, aktivity pre najmenších, výstava detských prác i predaj ľudovo-umeleckých výrobkov. Súčasťou bude aj prezentácia miestnych produktov a služieb, ktoré majú označenie regionálny produkt Podpoľanie. Označenie môžu získať subjekty, ktoré tvoria alebo poskytujú služby v regióne. Využívať musia tradičné postupy či miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. Cieľom značky je podporiť tých, ktorí chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo.



Tradičná chuť Podpoľania býva každý rok oslavou regionálnej stredoslovenskej gastronómie. Kuchári sa prezentujú tradičnými jedlami, ktoré sa v rodinách dedia z generácie na generáciu. Po rokoch sa k nim veľakrát vracajú aj dcéry a synovia, ktorí ich začnú variť v neskoršom veku. Je to súťaž, do ktorej sa môže prihlásiť každý. Podmienkou je, aby každý poslal záväznú prihlášku organizátorom. Do nej musí napísať zoznam a množstvo základných surovín, ako aj postup na prípravu jedla. Podmienkou je, aby pripravil aspoň desať porcií. Každý rok podujatie organizujú v inom meste alebo v obci pod Poľanou.